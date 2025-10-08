Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:02 AM IST

    തീ​പി​ടി​ത്ത സാ​ധ്യ​ത; ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 40 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക്ലാ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ നീ​ക്കി

    10 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഷാ​ർ​ജ: തീ​പി​ടി​ത്ത സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ 40 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക്ലാ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഭം​ഗി കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​റം​ചു​മ​രു​ക​ളി​ൽ പ​തി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്​ ക്ലാ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ. ഇ​വ പ​ല​പ്പോ​ഴും തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ ഷാ​ർ​ജ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഷാ​ർ​ജ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി 10 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​​ത്തി​ലാ​ണ്​ 40 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ലാ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ നീ​ക്കി​യ​ത്. 2023ൽ ​ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക്ലാ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട 203 വാ​ണി​ജ്യ, താ​മ​സ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ലാ​ഡി​ങ്ങു​ക​ളാ​ണ്​ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്​.40 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക്ലാ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ മാ​റ്റി പ​ക​രം തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 163ല​ധി​കം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്​ കോ​ട്ടം ത​ട്ടാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വൃ​ത്തി. സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യി ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ​അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യും ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ്​ പ്ലാ​നി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സ​ർ​വേ​യു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ഷാ​ർ​ജ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഡ​യ​റ​ക്ട്​ ലൈ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​ദ അ​ൽ സു​വൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2024ൽ 10 ​താ​മ​സ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക്ലാ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലും 10 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. 20ല​ധി​കം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി നി​യ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Cladding removed from 40 buildings in Sharjah due to fire risk
