Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    22 Oct 2025 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 10:04 PM IST

    ബുർജ്​ ഖലീഫ നടന്നുകയറി: സിവിൽ ഡിഫൻസിന്​ ഗിന്നസ്​ റെക്കോഡ്​

    -52 മിനിറ്റും 30 സെക്കൻറും എടുത്താണ്​ 159 നില നടന്നുകയറിയത്​
    ബുർജ്​ ഖലീഫ നടന്നുകയറി: സിവിൽ ഡിഫൻസിന്​ ഗിന്നസ്​ റെക്കോഡ്​
    ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബുർജ്​ ഖലീഫയുടെ മുകളിലേക്ക്​ നടന്നുകയറുന്നു

    ദുബൈ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ്​ ഖലീഫയുടെ പടികൾ നടന്നുകയറി ഗിന്നസ്​ റെക്കോഡിട്ട്​ ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​. 159 നിലകളിലായി 25,00 പടികൾ വെറും 52 മിനിറ്റും 30 സെക്കന്‍റും കൊണ്ടാണ്​​ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടന്നുകയറിയത്​. ഫയർഫൈറ്റിങ്​ സ്യൂട്ടും ഹെൽമറ്റും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും അടക്കും ഏതാണ്ട്​ 15 കിലോ ഭാരം ചുമലിലേറ്റിയായിരുന്നു റെകോഡിലേക്കുള്ള നടത്തം.

    സിവിൽ ഡിഫൻസിന്‍റെ കരുത്തും ആത്​മാർഥതയും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ സാഹസിക പ്രകടനം. ഏത്​ സാഹചര്യത്തിലും അതോറിറ്റി പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന്​ തെളിയിക്കാൻ പുതിയ നേട്ടത്തിലൂടെ സിവിൽ ഡിഫൻസിന്​ കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം ബുർജ്​ ഖലീഫയുടെ പടികൾ നടന്നു കയറി ഗിന്നസ്​ ബുക്കിൽ ഇടംനേടിയിരുന്നു.

