Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 7:03 AM IST

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ 47.50 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ 47.50 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: 1435 പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ 47.50 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ 19 ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യും ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഡി​ഫോ​ള്‍ട്ട​ഡ് ഡെ​ബ്റ്റ്‌​സ് സെ​റ്റി​ല്‍മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് തീ​ര്‍പ്പാ​ക്കി. യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ് യാ​ന്റെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഉ​പ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ കോ​ട​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മ​ന്‍സൂ​ര്‍ ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ് യാ​നാ​ണ് ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ല്‍നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ച​ത്. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കു​ടും​ബ സ്ഥി​ര​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ല്‍കാ​നു​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ​വ​രു​ടെ​യും മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​വ​രു​ടെ​യും പ്രാ​യം ചെ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യു​മൊ​ക്കെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ തീ​ര്‍പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ ബാ​ങ്ക് ഗ്രൂ​പ്, എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് എ​ൻ.​ബി.​ഡി, ഫ​സ്റ്റ് അ​ബൂ​ദ​ബി ബാ​ങ്ക്, അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക്, മ​ഷ്ര​ഖ് ബാ​ങ്ക്, റാ​ക് ബാ​ങ്ക്, ഷാ​ര്‍ജ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക്, ദു​ബൈ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക്, ഇ ​ആ​ന്‍ഡ്, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് ബാ​ങ്ക്, അ​റ​ബ് ബാ​ങ്ക് ഫോ​ര്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ന്‍ഡ് ഫോ​റി​ന്‍ ട്രേ​ഡ്, കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ദു​ബൈ, എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ബി.​സി, അ​ജ്മാ​ന്‍ ബാ​ങ്ക്, അം​ല​ക് ഫി​നാ​ന്‍സ്, എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക്, സ്റ്റാ​ന്‍ഡേ​ര്‍ഡ് ചാ​ര്‍ട്ടേ​ഡ് ബാ​ങ്ക്, നാ​ഷ​ന​ല്‍ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഉ​മ്മു​ല്‍ ഖു​വൈ​ന്‍, സി​റ്റി ബാ​ങ്ക് എ​ന്നീ ബാ​ങ്കു​ക​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ത​ട​വു​കാ​രെ വി​ട്ട​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണാ​ധി​ക​ള്‍ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    News Summary - Citizens' liabilities worth 47.50 crore dirhams have been settled
