Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    31 Jan 2026 3:17 PM IST
    Updated On
    31 Jan 2026 3:17 PM IST

    പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ "പെ​രു​മ​യാ​യി ‘ചു​വ​ടു​മാ​റ്റം’

    പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ പെ​രു​മ​യാ​യി ‘ചു​വ​ടു​മാ​റ്റം’
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘ചു​വ​ടു​മാ​റ്റ’​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് ആ​യോ​ധ​ന​ക​ല​യാ​യ ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റി​നെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി.​കെ.​എം ക​ള​രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ചു​വ​ടു​മാ​റ്റം’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക​ള​രി ആ​ശാ​ൻ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ അ​ൽ ഖു​സൈ​സ് ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ‘ക​ള​രി ഇ​ൻ ആ​ക്ഷ​ൻ, വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ഇ​ൻ പ്രോ​ഗ്ര​സ്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പി​ഞ്ചു​കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ത​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​വ​രെ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന 340ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കാ​യി​ക​മു​റ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    മെ​യ്ത്താ​രി, കോ​ൽ​ത്താ​രി, അ​ങ്ക​ത്താ​രി, വെ​റും​കൈ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ് പ​രി​ശീ​ല​നം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ളി​ത​മാ​യും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യും പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ട്ട് സ്റ്റേ​ജു​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സി​ല​ബ​സാ​ണ് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​സി​ല​ബ​സി​ലെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ‘ചു​വ​ടു​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ’ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​യോ​ധ​ന പൈ​തൃ​കം പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

