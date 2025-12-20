Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    20 Dec 2025 7:23 AM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 7:23 AM IST

    ചൂ​ലൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    ചൂ​ലൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    യു.​എ.​ഇ ചൂ​ലൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ​തി​ന​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​വും

    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് സി.​ഒ.​ഒ സ​ലീം വി.​ഐ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ചൂ​ലൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ​തി​ന​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​വും ന​ട​ത്തി. ദു​ബൈ റാ​ശി​ദി​യ ബ്രൈ​റ്റ് ലേ​ണേ​ഴ്സ് സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലിം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് സി.​ഒ.​ഒ സ​ലീം വി.​ഐ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ്ലോ​റ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ചൂ​ലൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ​സ​ലാം, മു​ൻ മ​ഹ​ല്ല് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, വി.​എം അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​ദി​ഖ് ചൂ​ലൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ്, യൂ​സ​ഫ​ലി, അ​ജ്മ​ൽ ഷ​ക്കീ​ർ, മു​ജീ​ബ്, ശി​ഹാ​ബ്, അ​ന​സ്, ഷി​ബു, ശി​ഹാ​ബ് കാ​ദ​ർ, താ​രി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

