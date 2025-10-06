Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    6 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    6 Oct 2025 9:51 AM IST

    കേ​ര​ള പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ സി.​എ​ച്ചി​ന്റെ പ​ങ്ക് നി​സ്തു​ലം -സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ

    സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്‌​ട്ര​സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ഫ. കെ.​എം. ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ന്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    കേ​ര​ള പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ സി.​എ​ച്ചി​ന്റെ പ​ങ്ക് നി​സ്തു​ലം -സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ
    സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്‌​ട്ര​സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ഫ.​കെ.​എം. ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ന്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ​യു​ടെ പ​ങ്ക് നി​സ്തു​ല​മാ​ണെ​ന്ന് മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ഐ​ഡി​യോ​ള​ജി​ക​ൽ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സി​നെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത് സി.​എ​ച്ചാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും മ​റ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഓ​രോ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​എ​ച്ച് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്‌​ട്ര​സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ്ര​ഫ. കെ.​എം. ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ ത​മി​ഴ് ജ​ന​ത ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​യി ‘ത​കൈ​സാ​ൽ ത​മി​ഴ​ർ’ ബ​ഹു​മ​തി​ക്ക​ർ​ഹ​നാ​യ നേ​താ​വാ​ണെ​ന്ന​ത് അ​ഭി​മാ​ന​മു​ള​വാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ഹാ​നാ​യ നേ​താ​വി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് മ​ഹാ​നാ​യ മ​റ്റൊ​രു നേ​താ​വി​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി.

    സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളും സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി മു​ൻ സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ല്ല​യും ചേ​ർ​ന്ന് സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വാ പു​ര​സ്‌​കാ​രം പ്ര​ഫ. ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ന് കൈ​മാ​റി. ജൂ​റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പൊ​യി​ൽ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല പ്ര​ശം​സാ​പ​ത്രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പി.​എ. സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ചു.

    മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം. ഷാ​ജി, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഉ​മൈ​രി (സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ), ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, പി.​കെ അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ, നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ, യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​ജീ​ബ് ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചെ​രു​പ്പേ​രി, തെ​ക്ക​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ടി.​എ​ൻ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, എ.​പി. മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ ഹാ​ജി, മൊ​യ്‌​ദു അ​രൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് കൂ​ന​ഞ്ചേ​രി, മ​ജീ​ദ് കു​യ്യോ​ടി, ഹ​ക്കീം മാ​ങ്കാ​വ്, വി.​കെ.​കെ. റി​യാ​സ്, മൂ​സ കൊ​യ​മ്പ്രം, ഷം​സു മാ​ത്തോ​ട്ടം, യു.​പി. സി​ദ്ദി​ഖ്, ഷെ​റീ​ജ് ചീ​ക്കി​ലോ​ട്, ജ​സീ​ൽ കാ​യ​ണ്ണ, സു​ഫൈ​ദ് ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ, ബ്ര​സീ​ലി​യ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, സ​ഫി​യ മൊ​യ്തീ​ൻ, ന​ജ്മ സാ​ജി​ദ്, ഡോ. ​ഹാ​ഷി​മ, ഹ​ഫ്സ ഷ​മീ​ർ, താ​ഹി​റ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, അ​ഡ്വ. റ​സീ​ന അ​ൻ​സാ​ർ, ഖൈ​റു​ന്നി​സ, സൈ​ത്തൂ​ൻ, ഹാ​ഷിം നൂ​ഞ്ഞേ​രി, അ​ഡ്വ. സാ​ജി​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് താ​ഹ, ബ​ർ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ റ​ബ്ബാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​സാ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. സു​ൽ​ത്താ​ൻ പാ​ഷ, അ​നീ​സ്, ബെ​ൻ​സീ​റ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ ഗ​സ​ലും ന​ട​ന്നു. ജി​ല്ലാ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യ്യി​ദ് ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹം​സ കാ​വി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

