    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:26 AM IST

    നാ​ളെ ക്രി​സ്മ​സ്​; ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​​െക്കാ​രു​ങ്ങി യു.​എ.​ഇ

    ദു​ബൈ​യി​ൽ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രി​മ​രു​ന്ന്​ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഡ്രോ​ൺ ഷോ​ക​ളും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം
    നാ​ളെ ക്രി​സ്മ​സ്​; ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​​െക്കാ​രു​ങ്ങി യു.​എ.​ഇ
    ദു​ബൈ: പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​രു​ന്നെ​ത്തു​ന്ന ക്രി​സ്മ​സി​നെ​ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി ദു​ബൈ ന​ഗ​രം. ഈ ​വ​ർ​ഷം താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ്​ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ. ക്രി​സ്മ​സ്​ രാ​വി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഷോ​ക​ളും ക​രി​മ​രു​ന്ന്​ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രി​മ​രു​ന്ന്​ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഡ്രോ​ൺ ഷോ​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. മ​ർ​സാ ബോ​ളി​വാ​ഡി​ൽ ജ​നു​വ​രി 11 വ​രെ എ​ല്ലാ രാ​ത്രി​ക​ളി​ലും 8.30ന്​ ​വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​കും. ദു​ബൈ ക്രീ​ക്കി​ന്​ സ​മീ​പം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സി​റ്റി​യു​ടെ വ​ല​തു ഭാ​ഗ​ത്താ​യി​രി​ക്കും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ൽ ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന ക​രി​മ​രു​ന്ന്​ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള ക​ഫേ​ക​ളി​ലും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ളി​ലും ഇ​രു​ന്ന്​ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സി​റ്റി മാ​ളി​ൽ 38 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. രാ​ത്രി 8.30നാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ക​ട​നം. ദു​ബൈ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റു മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഡ്രോ​ൺ ഷോ ​ജ​നു​വ​രി 12 വ​രെ നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കും. 1000 ഡ്രോ​ണു​ക​ളാ​ണ്​ ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക. ബ്ലൂ ​വാ​ട്ടേ​ഴ്​​സ്, ബീ​ച്ച്, ജെ.​ബി.​ആ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി രാ​ത്രി എ​ട്ട്​ മ​ണി മു​ത​ൽ 10 വ​രെ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഡ്രോ​ൺ ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റും. വ്യ​ത്യ​സ്ത രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഡ്രോ​ൺ പ്ര​ക​ട​നം.

    ഡി​സം​ബ​ർ 26ന്​ ​ഡി.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്‍റെ 30ാം വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യ​മൊ​രു​ക്കി​യാ​കും ഡ്രോ​ൺ ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഷോ ​ഡി​സം​ബ​ർ 27നാ​ണ്. പൈ​തൃ​ക​വും ആ​ധു​നി​ക​ത​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച്​ ​ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ലാ​ൻ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ക​ഥ പ​റ​യും.

    Show Full Article
