Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 9:13 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    ഫു​ജൈ​റ സെ​ന്‍റ്​ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    ഫു​ജൈ​റ: ഗ്രി​ഗോ​റി​യ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഫു​ജൈ​റ സെ​ന്‍റ്​ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്മ​മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ട​വ​ക ജിം​ഗി​ൾ ആ​ൻ​ഡ്​ മിം​ഗ്​​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. ഫു​ജൈ​റ കാ​ത്ത​ലി​ക് പാ​രി​ഷ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​ജോ​ർ​ജ് മു​ട്ട​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി സ​ന്തോ​ഷ് സാ​മു​വ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ട്ര​സ്റ്റി ജേ​ക്ക​ബ് പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​ജെ. ബി​ജു​മോ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ബി​നു കോ​ശി, ജോ​ൺ കെ. ​ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ ആ​ത്മീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഡാ​ൻ​സു​ക​ളും ക്രി​സ്മ​സ് സ്കി​റ്റു​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി. ക്രി​സ്മ​സ് ഗി​ഫ്റ്റു​മാ​യി സാ​ന്താ​ക്ലോ​സി​ന്‍റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടും സ്നേ​ഹ വി​രു​ന്നോ​ടും കൂ​ടി പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ചു.

    Christmasnew yearUAE NewsFamily Get TogetherLatest News
