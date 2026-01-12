Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Jan 2026 7:46 AM IST
    date_range 12 Jan 2026 7:46 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സ്രോ​ത​സ്സ് എ​ക്യു​മി​നി​ക്ക​ൽ ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങ്

    ഷാ​ർ​ജ: സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്രോ​ത​സ്സ് എ​ക്യു​മി​നി​ക്ക​ൽ ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ വ​ർ​ഷി​പ് സെൻറ​റി​ൽ ‘സെ​ലെ​സ്റ്റി​യ- 2026’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി ക​ടോ​ൺ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ്രോ​ത​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് പി. ​മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റ​വ. സു​നി​ൽ രാ​ജ് ഫി​ലി​പ്പ് ക്രി​സ്മ​സ്, ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൾ​കി. സെൻറ്‌ മേ​രീ​സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ സി​റി​യ​ൻ സൂ​നോ​റോ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ൽ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​ബി​നു വ​ർ​ഗീ​സ് അ​മ്പാ​ട്ട്, സെൻറ് മൈ​ക്കി​ൾ കാ​ത്തോ​ലി​ക്ക ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റൈ​റ്റ് റ​വ. ജോ​ൺ തു​ണ്ടി​യ​ത് കോ​ർ എ​പി​സ്കോ​പ്പ, സ്രോ​ത​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ൻ തോ​മ​സ്, റോ​ജി സ​ക്ക​റി​യ, ബി​ജോ ക​ളീ​ക്ക​ൽ, സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫി​ലി​പ്പോ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, എ​ബി ശാ​മു​വേ​ൽ, ഡേ​വി​ഡ് വ​ർ​ഗീ​സ്, സു​നി​ൽ മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​രോ​ൾ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. സ്നേ​ഹ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സ്രോ​ത​സ്സ് ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Christmas and New Year celebrations organized
