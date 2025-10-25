Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:01 AM IST

    ചി​ന്ത - മാ​സ് ലി​റ്റ​റേ​ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്നു​ മു​ത​ൽ

    ചി​ന്ത - മാ​സ് ലി​റ്റ​റേ​ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്നു​ മു​ത​ൽ
    ഷാ​ർ​ജ: ചി​ന്ത-​മാ​സ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 25ന്​​ ​തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സാ​ഹി​ത്യം, മാ​ധ്യ​മം, പ്ര​വാ​സം, സ​യ​ൻ​സ്, ച​രി​ത്രം, സി​നി​മ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സെ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഡോ. ​ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി, കെ.​ആ​ർ. മീ​ര, കെ.​ടി. കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​ൻ, പി.​വി. ഷാ​ജി കു​മാ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് റാ​വു​ത്ത​ർ, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ ബ്ലാ​ത്തൂ​ർ, സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ്, വി.​എ​സ്. സ​നോ​ജ്, കെ.​എ​സ്. ര​ഞ്ജി​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ഗ​ല്​​ഭ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​കെ.​ആ​ർ. മീ​ര സാ​ഹി​​ത്യോ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന് ‘കു​ടി​യേ​റ്റം- വൈ​വി​ധ്യം, സാ​ധ്യ​ത, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ’ എ​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ റ​ഫീ​ഖ് റാ​വു​ത്ത​ർ, സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ത​ൻ​സീ ഹാ​ഷി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും. വാ​ഹി​ദ് നാ​ട്ടി​ക മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​കും. ‘ദേ​ശാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ മ​ല​യാ​ള​സാ​ഹി​ത്യം’ എ​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ പി.​വി. ഷാ​ജി​കു​മാ​ർ, സാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ൽ, ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ ആ​മ​യം, ഹ​ണി ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, സോ​ണി​യ റ​ഫീ​ഖ്, അ​നൂ​പ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ക്ബ​ർ ആ​ലി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. അ​നി​ൽ അ​മ്പാ​ട്ടാ​ണ്​ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ. വൈ​കീ​ട്ട് 5.15 മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം ജ​യ​രാ​ജ് വാ​ര്യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന്​ ​രാ​വി​ലെ 9.30ന് ‘​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​ൽ​ഗോ​രി​ത അ​ജ​ണ്ട​ക​ളും’ എ​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി, വി.​എ​സ്. സ​നോ​ജ്, റ​ഫീ​ഖ് റാ​വു​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും. റോ​യ് റാ​ഫേ​ൽ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​കും. ‘സ​യ​ൻ​സ്- ടു ​സ​ർ​വൈ​വ് ടു ​ത്രൈ​വ്’ എ​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ ബ്ലാ​ത്തൂ​ർ, കെ.​എ​സ്. ര​ഞ്ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും.

    വി​നോ​ദ് കൂ​വേ​രി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​കും. ‘സി​നി​മ- അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ ഭാ​ഷ എ​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ വി.​എ​സ്. സ​നോ​ജ്, ആ​ർ.​ജെ. ജി​യാ​ൻ, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ ബ്ലാ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും. നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​കും. ‘ന​വ​കേ​ര​ളം-​ന​വ​ലോ​കം-​ച​രി​ത്ര നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ’ സെ​ക്ഷ​നി​ൽ കെ.​ടി. കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​ൻ, സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും. അ​മീ​ർ ക​ല്ലും​പു​റം മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​കും. ശേ​ഷം കെ.​ആ​ർ. മീ​ര, പി.​വി. ഷാ​ജി​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യു​ള്ള മു​ഖാ​മു​ഖം ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് 6.45ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:literature festivalUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - Chinta - Mass Literature Festival from today
