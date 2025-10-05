Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    5 Oct 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    5 Oct 2025 9:22 AM IST

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ന​വീ​ക​ര​ണം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ചൈ​നീ​സ് സം​ഘം

    റെ​ഡ് കാ​ർ​പ​റ്റ് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കോ​റി​ഡോ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട്​ വീ​ക്ഷി​ച്ചു
    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ഗേ​റ്റ് ചൈ​ന​യു​ടെ നാ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ സം​ഘം നോ​ക്കി കാ​ണു​ന്നു

    ദു​ബൈ: സ്മാ​ർ​ട്ട് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ചൈ​ന​യു​ടെ നാ​ഷ​നൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ലി​യു സി​ഖി​യാ​ങി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 3ൽ ​ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ യാ​ത്ര സേ​വ​ന സൗ​ക​ര്യ​മാ​യ ‘റെ​ഡ് കാ​ർ​പ​റ്റ്​ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കോ​റി​ഡോ​ർ’ പോ​ലു​ള്ള നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഔ​പ​ചാ​രി​ക സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് റൂ​മി​ലേ​ക്ക് സം​ഘ​ത്തെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ്, ഡാ​റ്റാ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, 40ശ​ത​മാ​നം കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ​മ​യം കു​റ​ച്ച നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​യ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 3ലെ ​ബി​സി​ന​സ് ക്ലാ​സ് ഡി​പാ​ർ​ച്ച​ർ ഹാ​ളി​ലെ ‘റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ്’ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്മാ​ർ​ട്ട് കോ​റി​ഡോ​റാ​യ ഇ​ത് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടോ മ​റ്റു യാ​ത്ര രേ​ഖ​ക​ളോ ഒ​ന്നും കാ​ണി​ക്കാ​തെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഒ​രേ​സ​മ​യം പ്രോ​സ​സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഇ​തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ചൈ​നീ​സ് സം​ഘം ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വു​മാ​യ മി​ക​വി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചുസ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും, വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും, ദു​ബൈ​യി​നെ ഭാ​വി യാ​ത്രാ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​നി​ര ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ദു​ബൈ‌​ക്ക് ആ​ഗോ​ള വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

