Madhyamam
    2 Sept 2025 9:05 AM IST
    2 Sept 2025 9:05 AM IST

    ചൈനീസ്​ പ്രതിനിധി സംഘം ലുലു ഗ്രൂപ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചു

    ചൈനീസ്​ പ്രതിനിധി സംഘം ലുലു ഗ്രൂപ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചു
    ചൈനീസ്​ പ്രതിനിധി സംഘം ലുലു ഗ്രൂപ് ആസ്ഥാനത്ത്​ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ചൈ​നീ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പ​ണി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ലു​ലു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യി​വു മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് വൈ​സ് മേ​യ​ർ ഷാ​വോ ചു​ൻ​ഹോ​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ആ​സ്ഥാ​ന​വും ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. വ്യാ​പാ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യി​വു വൈ​സ് മേ​യ​റി​ന്‍റെ​യും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ലു​ലു സി.​ഇ.​ഒ സെ​യ്ഫി രൂ​പ​വാ​ല, ഷെ​ജി​യ​ങ് ക​മ്മോ​ഡി​റ്റി സി​റ്റി ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഗോ​ങ് ഷെ​ങ്ഹാ​വോ എ​ന്നി​വ​ർ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ള​മാ​യി ചൈ​നീ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ന​ല്ല വി​പ​ണി സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ലു​ലു ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് വി​പു​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പു​തി​യ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​മെ​ന്നും എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചൈ​നീ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യി​വു​വി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച വി​പ​ണി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ലു​ലു​വി​ന്റെ നീ​ക്കം പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മെ​ന്ന് ഷാ​വോ ചു​ൻ​ഹോ​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഹോ​ങ്കോ​ങ്, ഗു​വാ​ങ്ഷോ, യി​വു, ഫു​ജി​യ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​യി ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എ. അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ലി, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, എം.​എ. സ​ലീം, ബ​യി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ലു​ലു ചൈ​ന മാ​നേ​ജ​ർ പി.​എം. നി​റോ​സ് എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

