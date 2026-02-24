Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 8:19 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്ക​ണം; നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ല്ലാ യാ​ത്രി​ക​രും സീ​റ്റ് ബെ​ല്‍റ്റു​ക​ള്‍ ധ​രി​ക്ക​ണം
    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്ക​ണം; നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന അ​പ​ക​ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡോ​ര്‍ വി​ന്‍ഡോ​ക​ളും റൂ​ഫ് ടോ​പ്പും തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തും കു​ട്ടി​ക​ളെ ശ​രീ​രം പു​റ​ത്തേ​ക്കി​ടാ​ന്‍ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്നും ഇ​ത് അ​വ​ര്‍ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി ഏ​ര്‍ലി ചൈ​ല്‍ഡ്ഹു​ഡ് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    നി​രു​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​മെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്ന ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ വാ​ഹ​നം സ​ഡ​ന്‍ ബ്രേ​ക്കി​ടു​മ്പോ​ഴോ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ ആ​ണ് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​പ്പോ​ഴും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും തി​ര​ക്കേ​റി​യ പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളി​ലും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ​രു​ടെ കൈ​ക​ളി​ല്‍ പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​യ​ത്തി​നും വ​ലു​പ്പ​ത്തി​നു​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള കാ​ര്‍ സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ ആ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.

    യു.​എ.​ഇ റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് എ​ല്ലാ യാ​ത്രി​ക​രും സീ​റ്റ് ബെ​ല്‍റ്റു​ക​ള്‍ ധ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് പാ​ക​മാ​യ കാ​ര്‍ സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കു​ന്ന​തും മ​രി​ക്കു​ന്ന​തും 50 മു​ത​ല്‍ 75 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ക്കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും കാ​ര്‍ സു​ര​ക്ഷാ സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മാ​ര്‍ഗ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്ല യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ന്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ യാ​ത്ര മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ള്‍ വി​ശ്ര​മി​ച്ചും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ര്‍ദി​ഷ്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​രു​ന്ന് സ്‌​കൂ​ള്‍ ബ​സു​ക​ളി​ല്‍ എ​ങ്ങ​നെ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChildrenSafeGuidelines
    News Summary - Children's journeys should be made safe; officials issue guidelines
    Similar News
    Next Story
    X