Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    3 Sept 2025 9:18 PM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 9:18 PM IST

    കുട്ടികൾക്ക്​ നല്ലത്​ മാത്രം നൽകണം; സ്കൂൾ കാന്‍റീനുകളിൽ പരിശോധനമായി ദുബൈ മുനിസിപാലിറ്റി

    വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം
    കുട്ടികൾക്ക്​ നല്ലത്​ മാത്രം നൽകണം; സ്കൂൾ കാന്‍റീനുകളിൽ പരിശോധനമായി ദുബൈ മുനിസിപാലിറ്റി
    ദുബൈ മുനിസിപാലിറ്റി ഉദ്യോഗസ്​ഥർ സ്കൂൾ കാന്‍റീനിൽ ഭക്ഷണം പരിശോധിക്കുന്നു

    ദുബൈ: പുതിയ അധ്യായന വർഷാരംഭത്തിന്‍റെ പശ്​ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പരിശോധനകൾ സജീവമാക്കി ദുബൈ മുനിസിപാലിറ്റി. കിൻറർഗാർഡനുകൾ, നഴ്​സറികൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസർമാർ അടക്കമുള്ള പ്രത്യേക ടീമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്​ പരിശോധനകൾ നടന്നുവരുന്നത്​. വർഷത്തിൽ 456 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താനാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. ‘ഡി.എം ചെക്ക്​ഡ്​’ പ്ലാറ്റ്​ഫോം വഴിയുള്ള ദിവസേന നടക്കുന്ന നിരീക്ഷണത്തിന്​ പുറമെയാണ്​ ഫീൽഡ്​ വിസിറ്റുകൾ നടത്തുന്നത്​. കാന്‍റീനുകളുടെ നിലവാരവും മെനുവും വിലയിരുത്തുന്നതിനൊപ്പം, ദുബൈയിലെ പോഷകാഹാര, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്തുകയുമാണ്​ പരിശോധനകളുടെ ലക്ഷ്യം.

    നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക്​ അതിവേഗത്തിൽ നടപടിയെടുത്ത്​ വരുന്നതായി അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി. ഉൽപന്നങ്ങൾ പിൻവലിക്കലും വിതരണം നിരോധിക്കലും അടക്കമുള്ള നടപടികളാണ്​ സ്വീകരിക്കുന്നത്​. സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്​. എമിറേറ്റിലെ സ്കൂൾ കാൻറീനുകൾ സ്മാർട്​ ഫുഡ്​ ചോയ്​സസ്​ സിസ്റ്റം പാലിക്കണമെന്നാണ്​ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്​. ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ നാലു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. പച്ച, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്​, കറുപ്പ്​ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കുറക്കാനും പഴം, പച്ചക്കറി, ധാന്യം, വെള്ളം, കൊഴുപ്പ്​ കുറഞ്ഞ പാൽ എന്നിവ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്​.

    ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ പരിശോധനക്കൊപ്പം സ്കൂളുകളി​ലെ എ.സി, വെനറിലേഷൻ സംവിധാനം, നീന്തൽകുളങ്ങൾ, ജലവിതരണ സംവിധാനം എന്നിവയും മുനിസിപാലിറ്റി പരിശോധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്​. വാട്ടർ ടാങ്ക്​ ശുചീകരണം, കീടനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥിരമായി വിലയിരുത്തിവരുന്നുമുണ്ട്​. സ്കൂൾ യൂനിഫോമുകളിൽ നിശ്​ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്​ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്​. പരിശോധനകൾക്ക്​ പുറമെ കാൻറീൻ ജീവനക്കാർക്കും ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിശീലന ശിൽപശാലകളും വിദ്യാർഥികളെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്നത്​ കുറക്കുന്നതിനും ബോധവൽകരണവും നടത്തിവരുന്നുണ്ട്​.

