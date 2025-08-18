Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Aug 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:56 AM IST

    കു​ട്ടി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണാ​വ​കാ​ശം; പി​താ​വി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​ധി​ച്ച്​​ കോ​ട​തി കു​ട്ടി​യു​ടെ ക്ഷേ​മ​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന്​​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​

    കു​ട്ടി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണാ​വ​കാ​ശം; പി​താ​വി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​ധി​ച്ച്​​ കോ​ട​തി കു​ട്ടി​യു​ടെ ക്ഷേ​മ​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന്​​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​
    ദു​ബൈ: മ​ക​ന്‍റെ സം​ര​ക്ഷ​ണാ​വ​കാ​ശ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ പി​താ​വി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​ധി​ച്ച്​​ കോ​ട​തി. കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ര​നാ​യ കു​ട്ടി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഡാ​നി​ഷ്​ പൗ​ര​നാ​യ പി​താ​വി​ന്​ പൂ​ർ​ണ സം​ര​ക്ഷ​ണാ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കി​യ കോ​ട​തി, മ​ക​നെ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. കു​ട്ടി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ മാ​താ​വും പി​താ​വും ത​മ്മി​ലെ കേ​സി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട വി​ചാ​ര​ണ​ക്കു​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ കോ​ട​തി വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    ഈ​ജി​പ്തി​ൽ വെ​ച്ച്​ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ര​ണ്ട്​ മ​ക്ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ള​യ കു​ട്ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ്​ വ​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​യെ ത​നി​ക്കും മൂ​ത്ത കു​ട്ടി​ക്കു​മൊ​പ്പം ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പി​താ​വ്​ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ല​ഭി​ക്കാ​നും സ്ഥി​ര​ത ല​ഭി​ക്കാ​നും ഇ​താ​ണ്​ കു​ട്ടി​ക്ക്​ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വു​ക​യെ​ന്ന്​ പി​താ​വ്​ വാ​ദി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കു​ട്ടി​യു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന്​ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​നാ​ണെ​ന്നും ഇ​ദ്ദേ​ഹം കോ​ട​തി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. മാ​താ​വ്​ നേ​ര​ത്തേ കു​ട്ടി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ കേ​സി​ൽ താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം, വാ​ഹ​നം, വീ​ട്ടു​ചെ​ല​വു​ക​ൾ, മ​റ്റു സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ​​ത്തെ ഏ​ഴ്​ വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​വാ​ഹ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും മാ​താ​വ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ്ഥി​ര​മാ​യി ധ​ന​സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച ബാ​ങ്ക്​ രേ​ഖ​ക​ൾ ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. അ​തോ​ടൊ​പ്പം മാ​താ​വ്​ മ​റ്റൊ​രു പു​രു​ഷ​നൊ​പ്പം ബ​ന്ധ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച്​ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക്ക്​ ശ​രി​യാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ​രി​യാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ സ്ത്രീ​ക്ക്​ സാ​ധി​ച്ച​തു​മി​ല്ല.

    ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണാ​വ​കാ​ശ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം കു​ട്ടി​യു​ടെ ക്ഷേ​മ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച്​ പി​താ​വി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി കോ​ട​തി വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​യു​ടെ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രേ​ഖ​ക​ളും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യും വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര്യ​ത്തി​ലും പൂ​ർ​ണ അ​ധി​കാ​ര​വും കോ​ട​തി പി​താ​വി​ന്​ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും​ പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

