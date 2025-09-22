Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:13 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:13 PM IST

    സൈബറിടങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക്​ പീഡനം: 188 പേർ അറസ്റ്റിൽ

    പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്​ 14 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്​​
    ദുബൈ: ഓൺലൈനിലൂടെ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത 188 പേർ പിടിയിൽ. യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നടന്ന നീക്കത്തിലാണ്​ 14 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 188 പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായത്​. റഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ബെലറൂസ്​, സെർബിയ, കൊളംബിയ, തായിലാന്‍റ്​, നേപ്പാൾ, പെറു, ബ്രസീൽ, ഫിലിപ്പൈൻസ്​, കിർഗിസ്താൻ, ഇക്വഡോർ, മാൽഡീവ്​സ്​, ഉസ്​ബെക്കിസ്താൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്​ പ്രതികൾ. ഓൺലൈൻ വഴി കുട്ടികളുടെ ദുരുപയോഗം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ അന്താരാഷ്​ട്ര തലത്തിൽ നടന്ന നീക്കത്തിന്​ നേതൃത്വം നൽകിയത്​ യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ്​. അതിസങ്കീർണമായ നീക്കത്തിലൂടെ വിത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 165 കുട്ടികളെ സൈബർ കുറ്റവാളികളിൽ നിന്ന്​ രക്ഷപ്പെടുത്താനും 28 ക്രിമിനൽ ശൃംഖലകളെ തകർക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

    കുറ്റകൃത്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിരവധി ഇലക്​ട്രോണിക്​​ അകൗണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനും വിത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലായി ഓൺലൈൻ നിരീക്ഷണത്തിന്​ ഡിജിറ്റൽ സംഘത്തെ രൂപവത്​കരിക്കാനും കഴിഞ്ഞതായി യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സൈഫ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ആഗോള സഹകരണം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പൊലീസ്​ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള വൈദഗ്​ധ്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിന്​ ഈ നീക്കം അവസരം നൽകി. ​ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാമൂഹികമായ സുരക്ഷ ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി പ്രകടിപ്പിച്ച മാനുഷികമായ ​പ്രതിബദ്ധക്കും എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.


    TAGS:DubaiChild AbusePeople Arrestedcyberspace
