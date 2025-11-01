Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 7:04 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം

    ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്സ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ അ​ബൂ​ദ​ബി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഷാ​ബി​യ ന​ട​ത്തി​യ മേ​ഖ​ല ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ദു​ബൈ: കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ അ​ബൂ​ദ​ബി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഷാ​ബി​യ മേ​ഖ​ല ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. ഇ​രു​ന്നൂ​റോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം അ​ഡ്വ. അ​ൻ​സാ​രി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജു​നൈ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം വി.​പി. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ശ​ക്തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൽ. സി​യാ​ദ്, ക​ല വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ൻ, വ​നി​ത ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​മ വി​പി​ൻ, ബീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി, പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, ശ്രീ​ഷ്മ, അ​മ്പി​ളി രാ​കേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​രോ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ഞ്ജ​യ്‌ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി പ​ര്യ​ട​നം വി​ജ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. ഈ ​വ​രു​ന്ന ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റ് മ​ണി​ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി ഗോ​ൾ​ഫ് സി​റ്റി ക്ല​ബി​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

