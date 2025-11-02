Begin typing your search above and press return to search.
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​നം പ്ര​ഹ​സ​നം -ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാനും കെ.എം.സി.സി യോഗത്തിൽ തീ​രു​മാ​നിച്ചു
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​നം പ്ര​ഹ​സ​നം -ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി
    ദു​ബൈ: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​നം വെ​റും പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് യാ​തൊ​രു ഉ​പ​കാ​ര​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മു​മ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വാ​ഗ്ദാ​ന​പ്പെ​രു​മ​ഴ തീ​ർ​ത്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ഇ​തു​വ​രെ അ​തൊ​ന്നും പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​നാ​ട​കം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, കെ.​പി.​എ സ​ലാം, ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഹം​സ തൊ​ട്ടി, ഒ. ​മൊ​യ്തു, യാ​ഹു​മോ​ൻ ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ, അ​ബ്‌​ദു​സ​മ​ദ് എ​ട​ക്കു​ളം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​ഫ്‌​സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ആ​ർ.​ഷു​ക്കൂ​ർ, അ​ബ്‌​ദു​സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല, അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, ഷ​ഫീ​ക് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഈ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ല്ല പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്താ​ൻ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ്, ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ്, ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ്, ദു​ബൈ റ​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ഇ​തി​നാ​യി ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കും.

