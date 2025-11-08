Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 4:21 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 4:21 PM IST

    മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യു.എ.ഇ സന്ദർശനത്തിന്​ തുടക്കം

    ശൈഖ് നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറകിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊഷ്മ സ്വീകരണം
    മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യു.എ.ഇ സന്ദർശനത്തിന്​ തുടക്കം
    അബൂദബി: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ യു.എ.ഇ സന്ദർശനത്തിന്​ തുടക്കമായി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ്​ അദ്ദേഹം അബൂദബി അൽ ബതീൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്​.

    യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോ. ദീപക് മിത്തൽ, ലുലു ​ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലി, ലുലു ഗ്രൂപ്പ്​ മാർക്കറ്റിങ്​ ആൻഡ്​ കമ്യൂണിക്കേഷൻസ്​ ഡയറക്ടർ വി. നന്ദകുമാർ, പ്രവാസി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന്​ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ്​ ഒരുക്കിയിരുന്നത്​.

    സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ജയതിലക് തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പമുണ്ട്​. അബൂദബിയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ യു.എ.ഇ സഹിഷ്ണുതാ സഹവർത്തിത്വ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശൈഖ് നഹ്​യാൻ ബിൻ മുബാറക് ആൽ നഹ്​യാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട്​ നടക്കുന്ന കൈരളി ചാനലിന്‍റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട്​ പ്രവാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

