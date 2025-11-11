Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവി​ദേ​ശ വ്യാ​പാ​ര...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 8:38 AM IST

    വി​ദേ​ശ വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    മന്ത്രി സജിചെറിയാൻ, ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍ ദീപക് മിത്തല്‍ തുടങ്ങിയവരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു
    വി​ദേ​ശ വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു ശേ​ഷം യു.​എ.​ഇ വി​ദേ​ശ വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​താ​നി ബി​ന്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍ സ​യൂ​ദി​യും കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും സം​ഘ​വും

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ വി​ദേ​ശ വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​താ​നി ബി​ന്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍ സ​യൂ​ദി കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി ര​ണ്ടാം വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഷ​മി​സ് ഖ​ല്‍ഫാ​ന്‍ അ​ല്‍ ധ​ഹി​രി, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ദീ​പ​ക് മി​ത്ത​ല്‍, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ ജ​യ​തി​ല​ക്, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​എ യൂ​സു​ഫ​ലി, ബു​ര്‍ജീ​ല്‍ ഹോ​ള്‍ഡി​ങ്‌​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ര്‍ വ​യ​ലി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian ambasidorPinarayi VijayanSaji CherianUAE Foreign Trade Minister
    News Summary - Chief Minister holds meeting with Foreign Trade Minister
    Similar News
    Next Story
    X