Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകി​ഫ്​​ബി​യു​ടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:26 AM IST

    കി​ഫ്​​ബി​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് കി​ഫ്​​ബി വ​ഴി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്​ ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം കോ​ടി
    കി​ഫ്​​ബി​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ‘ഓ​ർ​മ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    ദു​ബൈ: കി​ഫ്ബി​യു​ടെ മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടി​ൽ ഇ.​ഡി നോ​ട്ടീ​സ് ല​ഭി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ കി​ഫ്ബി​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. നാ​ടി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​സൗ​ക​ര്യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​ന്ത​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സ് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ് കി​ഫ്ബി രൂ​പ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഒ​ന്ന​ര​ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ കി​ഫ്ബി വ​ഴി ചെ​ല​വി​ട്ടു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് മാ​ത്രം 5600 കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കി​യ​ത് കി​ഫ്ബി പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ​യി​ൽ ‘ഓ​ർ​മ’ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​ക്കും ജ​ന​ത​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ത​യി​ലാ​ണ്​ കേ​ര​ളം. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യം, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ശാ​സ്ത്ര​സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ വി​ക​സ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യെ പോ​ലും ക​വ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി. കോ​വി​ഡ്​ മ​ഹാ​മാ​രി കാ​ല​ത്ത്​ വ​ൻ​കി​ട രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും മു​ട്ടു​കു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ല്ല.

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത്​ കേ​ര​ളം നേ​ടി​യ മി​ക​ച്ച വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ത്​ സാ​ധി​ച്ച​ത്. 2045ൽ ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച വി​ഴി​ഞ്ഞം പ​ദ്ധ​തി 2028ൽ ​ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. വി​ഴി​ഞ്ഞം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ ഔ​ട്ട​ർ റി​ങ്​ റോ​ഡ്​ നി​ർ​മി​ക്കും. 2016ൽ ​അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സ്ഥ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ കേ​ര​ള​ത്തെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. അ​താ​ണ്​ എ​ല്ലാ​വ​രും സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ല​രും ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്​ 2016ൽ ​പ​ദ്ധ​തി പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 5000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. 20,00ൽ​പ​രം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ചു. ഏ​ഴ്​ വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ 20,000 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച്​ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൊ​ച്ചി-​ബം​ഗ​ളൂ​രു വ്യ​വ​സാ​യ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക്കാ​യി സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. വ​യ​നാ​ട്​ തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം അ​ത്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യെ രാ​ജ്യം മാ​തൃ​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പു​രോ​ഗ​മ​ന​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ കേ​ര​ളം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, ഡോ. ​കെ.​പി. ഹു​സൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newschief ministergulf news malayalamKIIFBI
    News Summary - Chief Minister enumerates KIIFB's achievements
    Similar News
    Next Story
    X