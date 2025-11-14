Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    14 Nov 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 7:47 AM IST

    'ചേ​റ്റു​വാ​യ​നം' പ്രകാ‍ശിതമായി

    ‘ചേ​റ്റു​വാ​യ​നം’ പ്രകാ‍ശിതമായി
    ഗൂ​സ്ബെ​റി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘ചേ​റ്റു​വാ​യ​നം’ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​ർ​ഷാ​ദ് ബ​ത്തേ​രി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ചേ​റ്റു​വ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ 34ൽ​പ​രം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ ‘ചേ​റ്റു​വാ​യ​നം’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക മേ​ള​യി​ൽ അ​ർ​ഷാ​ദ്‌ ബ​ത്തേ​രി പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​ഡി​റ്റ​ർ ഷ​രീ​ഫ് ചേ​റ്റു​വ പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ചേ​റ്റു​വ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ബാ​റ​ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. പി.​ബി ഹു​സൈ​ൻ, രാ​ജു പ​ന​ക്ക​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ ചേ​റ്റു​വ, റാ​ഷി അ​ബ്ദു, ത​യ്യി​ബ് ചേ​റ്റു​വ, കാ​ദ​ർ ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    നൗ​ഷാ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗൂ​സ്ബെ​റി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്‌ ആ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

