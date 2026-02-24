Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightചെ​സ്, കാ​രം​സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 8:42 AM IST

    ചെ​സ്, കാ​രം​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ചെ​സ്, കാ​രം​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ചെ​സ്, കാ​രം​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​സ്, കാ​രം​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചെ​സ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം അ​ഭി​ന​ന്ദ്, വി​ജേ​ഷ്, ശ്രീ​രാ​ഗ് (എ​ല്ലാ​വ​രും റെ​ഡ് ആ​ർ​മി) എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കി​ട്ടു. കാ​രം​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ഗ്രീ​ൻ ഷാ​ഡോ​സ് ക​ര​സ്​​ഥ​മാ​ക്കി. വൈ​റ്റ് വാ​രി​യേ​സി​നാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം റെ​ഡ് ആ​ർ​മി​യും നേ​ടി.

    ഷാ​ർ​ജ റൂ​വി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ഫി​നാ​ൻ​സ്​ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി​ത്ത് ത​ണ്ണോ​ട്ട് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്രി​യേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​നി​ൽ വെ​ങ്ങേ​ച്ചെ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യും വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ മാ​ക്കി ആ​ശം​സ​യും അ​നീ​ഷ് വാ​ണി​യം​പാ​റ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chesscompetitionorganizedCarroms
    News Summary - Chess and Carrom competition organized
    Similar News
    Next Story
    X