Madhyamam
    7 Dec 2025 6:37 AM IST
    7 Dec 2025 6:37 AM IST

    ചെ​റു​കു​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റ്; ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ൽ ടേ​സ്റ്റി നെ​ല്ലി​ക്ക കാ​ന്താ​രി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ചെ​റു​കു​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റ്; ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ൽ ടേ​സ്റ്റി നെ​ല്ലി​ക്ക കാ​ന്താ​രി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
     ‘ചെ​റു​കു​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റി’​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ‘വാ​ട്‌​സ്ക​പ്പ്’ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ

    ടേ​സ്റ്റി നെ​ല്ലി​ക്ക കാ​ന്താ​രി കി​രീ​ടവുമായി

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ചെ​റു​കു​ന്ന് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ.​കെ.​ഡ​ബ്ല്യു ചെ​റു​കു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ചെ​റു​കു​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റി’​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ‘വാ​ട്‌​സ്ക​പ്പ്’ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ടേ​സ്റ്റി നെ​ല്ലി​ക്ക കാ​ന്താ​രി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ അ​ൽ സാ​ദി​ഖ് സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ കെ.​ടി.​പി അ​രീ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ഫ്.​സി ക​റാ​മ​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ടേ​സ്റ്റി നെ​ല്ലി​ക്ക കാ​ന്താ​രി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലെ മി​ക​വി​നൊ​പ്പം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ടേ​സ്റ്റി നെ​ല്ലി​ക്ക കാ​ന്താ​രി ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി ടേ​സ്റ്റി​യു​ടെ ഷ​മ്മാ​സി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. എ​ഫ്.​സി ക​രാ​മ​യു​ടെ ഷ​രീ​ക്ക് ആ​ണ് ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ. മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ: ആ​ദ​ർ​ശ് (ടേ​സ്റ്റി), മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ: സ​ഹ​ദ് (ടേ​സ്റ്റി), എ​മേ​ർ​ജി​ങ് പ്ലെ​യ​ർ: അ​ഫ്സ​ൽ (ടേ​സ്റ്റി) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ മ​റ്റു പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    News Summary - Cherukunnu Fest; Tasty Nellika Kantari wins in football
