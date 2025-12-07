ചെറുകുന്ന് ഫെസ്റ്റ്; ഫുട്ബാളിൽ ടേസ്റ്റി നെല്ലിക്ക കാന്താരി ജേതാക്കൾtext_fields
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ ചെറുകുന്ന് നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇ.കെ.ഡബ്ല്യു ചെറുകുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ‘ചെറുകുന്ന് ഫെസ്റ്റി’ന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ‘വാട്സ്കപ്പ്’ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ ടേസ്റ്റി നെല്ലിക്ക കാന്താരി കിരീടം ചൂടി. ദുബൈ ഖിസൈസിലെ അൽ സാദിഖ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലെ കെ.ടി.പി അരീനയിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ എഫ്.സി കറാമയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ടേസ്റ്റി നെല്ലിക്ക കാന്താരി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
കളിക്കളത്തിലെ മികവിനൊപ്പം വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങളിലും ടേസ്റ്റി നെല്ലിക്ക കാന്താരി ആധിപത്യം പുലർത്തി. ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരമായി ടേസ്റ്റിയുടെ ഷമ്മാസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എഫ്.സി കരാമയുടെ ഷരീക്ക് ആണ് ടോപ് സ്കോറർ. മികച്ച ഗോൾകീപ്പർ: ആദർശ് (ടേസ്റ്റി), മികച്ച ഡിഫൻഡർ: സഹദ് (ടേസ്റ്റി), എമേർജിങ് പ്ലെയർ: അഫ്സൽ (ടേസ്റ്റി) എന്നിവർക്കാണ് മറ്റു പുരസ്കാരങ്ങൾ.
