Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:38 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ചെ​ക്ക്​ കേ​സു​ക​ൾ ഏ​ത്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലും ന​ൽ​കാം

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ചെ​ക്ക്​ കേ​സു​ക​ൾ ഏ​ത്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലും ന​ൽ​കാം
    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ബാ​ങ്ക്​ ചെ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച്​​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്. ഇ​നി മു​ത​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​ത്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ കേ​സു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഓ​ഫി​സ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാം.

    ബാ​ങ്ക്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​തി​പ്പു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നും ഇ​തു​വ​ഴി സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കും. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ്​ കോം​ബ്രി​ഹെ​ൻ​സി​വ്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ​ഇ​ബ്രാ​ഹീം മു​സ​ബ അ​ൽ ആ​ജ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വേ​ഗ​ത്തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. എ​ല്ലാ കോം​ബ്രി​ഹെ​ൻ​സി​വ്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സേ​വ​ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വീ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മെ​യി​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ലെ ജോ​ലി സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കാ​നും നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യം​ ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നി​ർ​ത്തി​യ ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ന​ൽ​കി​യ ചെ​ക്കു​ക​ൾ, വ്യാ​ജ ചെ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക.

