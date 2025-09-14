Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightചെ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:31 AM IST

    ചെ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി; 20,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ വി​ധി

    text_fields
    bookmark_border
    ചെ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി; 20,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ വി​ധി
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ മ​തി​യാ​യ ബാ​ല​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ചെ​ക്ക് എ​ഴു​തി ന​ല്‍കി​യ യു​വാ​വി​ന് കോ​ട​തി​യു​ടെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി. എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി​ക്ക് 2,40,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ചെ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് നേ​രി​ട്ട ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 20,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ല്‍കാ​നാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. യു​വാ​വ് ന​ല്‍കി​യ 2,40,000 ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്‍റെ ര​ണ്ട് ചെ​ക്കു​ക​ളും പ​ണ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ബാ​ങ്കി​ല്‍ കൊ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ മ​ട​ക്കി​യെ​ന്നും ഇ​തു​മൂ​ലം താ​ന്‍ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ നേ​രി​ട്ടു​വെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ആ​ദ്യം ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് പ​ണ​വും പി​ഴ​യാ​യി നാ​ല്‍പ​തി​നാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍ പ്ര​തി ഈ ​പ​ണം ന​ല്‍കി​യി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ സി​വി​ല്‍ കേ​സ് ന​ല്‍കു​ക​യും ത​നി​ക്ക് കി​ട്ടേ​ണ്ട 2,40,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി അ​മ്പ​തി​നാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി പ്ര​തി​യെ ശി​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന വ​സ്തു​ത കൂ​ടി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 20,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ല്‍കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:compensationChequedirhams
    News Summary - Cheque bounced; 20,000 dirhams compensation
    Similar News
    Next Story
    X