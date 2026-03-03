Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനാളെ മഴക്ക്​ സാധ്യത
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 March 2026 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 7:59 AM IST

    നാളെ മഴക്ക്​ സാധ്യത

    text_fields
    bookmark_border
    നാളെ മഴക്ക്​ സാധ്യത
    cancel

    ദുബൈ: ബുധനാഴ്ച രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിത്യസ്ത തീവ്രതയിൽ മഴക്ക്​ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്​ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (എൻ.എം.സി) അറിയിച്ചു. മഴക്ക്​ പിന്നാലെ താപനിലയിലും കുറവുണ്ടാകും. ബുധനാഴ്ച കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ നേരിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​.

    ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ദ്വീപുകളിലും പടിഞ്ഞാറൻ ​മേഖലകളിലും മേഘങ്ങൾ വ്യാപിക്കുകയും ബുധനാഴ്ചയോടെ ചെറിയ മഴയായി മാറുമെന്നുമാണ്​ കരുതുന്നത്​. ബുധനാഴ്ച ന്യൂനമർദം കൂടുതൽ ശക്​തമാകുമെന്നും മേഘങ്ങൾ അബൂദബയിലേക്കും ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുമെന്നും തുടർന്ന്​ വടക്ക്​-കിഴക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക്​ ഇത്​ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്​ എൻ.സി.എമ്മിന്‍റെ പ്രവചനം.

    മികച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിയ മഴക്കാണ്​ സാധ്യതയയെങ്കിലും വടക്ക്​, കിഴക്ക്​ മേഖലകളിൽ ശക്​തമാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്​. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മുതൽ മേഘങ്ങൾ കുറയും. കാറ്റ് തെക്ക്-കിഴക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും.

    ഇത്​ പിന്നീട്​ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് മാറും. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ അറേബ്യൻ ഗൾഫിലെ കടൽ പ്രക്ഷുബ്​ധമാകുമെന്നും എൻ.സി.എം വ്യക്​തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Raintomorrowchance
    News Summary - Chance of rain tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X