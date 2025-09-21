ഇന്ന് മഴക്ക് സാധ്യതtext_fields
ദുബൈ: രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ച മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (എൻ.സി.എം) അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം കിഴക്കൻ മേഖലകളിലായിരിക്കും മഴ ലഭിക്കുക. അന്തരീക്ഷം പൊതുവെ തെളിഞ്ഞതും ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവുമായിരിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി രാജ്യത്ത് ചൂടിന് അൽപം കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ തുടരും. അബൂദബിയിൽ ഞായറാഴ്ച ചൂട് 41 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ദുബൈയിൽ താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുമെത്തും. ചില തീരമേഖലകളിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടും.
മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് മുതൽ വടക്കുകിഴക്ക് ദിശയിൽ നേരിയ കാറ്റ് വീശും. മണിക്കൂറിൽ 10 മുതൽ 25 വരെ കി.മീ. വേഗത്തിൽ വീശുന്ന കാറ്റ് ചിലപ്പോൾ 40 കി.മീ. വേഗം കൈവരിച്ചേക്കാം. അറേബ്യൻ ഗൾഫ്, ഒമാൻ കടലുകൾ പൊതുവെ ശാന്തമായിരിക്കും.
