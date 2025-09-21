Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    21 Sept 2025 7:38 AM IST
    21 Sept 2025 7:38 AM IST

    ഇ​ന്ന്​ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത

    ഇ​ന്ന്​ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) അ​റി​യി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ക. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പൊ​തു​വെ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ചൂ​ടി​ന്​ അ​ൽ​പം കു​റ​വ്​ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ചൂ​ട്​ 41 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലും ദു​ബൈ​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലു​മെ​ത്തും. ​ചി​ല തീ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും.

    മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് ദി​ശ​യി​ൽ നേ​രി​യ കാ​റ്റ്​ വീ​ശും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ കി.​മീ. വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വീ​ശു​ന്ന കാ​റ്റ്​ ചി​ല​പ്പോ​ൾ 40 കി.​മീ. വേ​ഗം കൈ​വ​രി​ച്ചേ​ക്കാം. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ്, ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലു​ക​ൾ പൊ​തു​വെ ശാ​ന്ത​മാ​യി​രി​ക്കും.

