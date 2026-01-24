Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ന്​ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത; താ​പ​നി​ല അ​ൽ​പം ഉ​യ​രും

    ഇ​ന്ന്​ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത; താ​പ​നി​ല അ​ൽ​പം ഉ​യ​രും
    ദു​ബൈ: ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ക​ട​ലി​ലും തീ​ര​ദേ​ശ, വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    രാ​ത്രി ഇ​ത്​ മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​കും. താ​പ​നി​ല അ​ൽ​പം കൂ​ടു​മെ​ങ്കി​ലും സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. 25 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന്​ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രി​ല്ലെ​ന്നും എ​ൻ.​സി.​എം അ​റി​യി​ച്ചു.തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് വ​രെ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റ്റ്​ വീ​ശു​ക​യും ചി​ല​പ്പോ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലും ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ലും ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കാ​റ്റി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

