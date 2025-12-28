ഇന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴക്ക് സാധ്യതtext_fields
ദുബൈ: ഞായറാഴ്ച തീരദേശങ്ങളിലും വടക്ക്, കിഴക്കൻ മേഖലകളിലും മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (എൻ.സി.എം) അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാജ്യത്ത് ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയും ഇടക്കിടെ മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥയും അനുഭവപ്പെടും.
സംവഹന മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനും ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നേരിയതും മിതമായതുമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാറ്റിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയരും.
തെക്ക് കിഴക്ക് നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാട് ഭാഗത്തേക്ക് മണിക്കൂറിൽ 10 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 20 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശും. ചില സമയങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 35 കിലോമീറ്റർ വരെ എത്തുമെന്നും എൻ.സി.എം മുന്നറിയിപ്പുനൽകി.
അറേബ്യൻ ഗൾഫിലെ കടൽ സ്ഥിതി നേരിയതോ മിതമായതോ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. വൈകുന്നേരം 5.44ന് ആദ്യ ഉയർന്ന വേലിയേറ്റവും തുടർന്ന് രാവിലെ 7.31ന് രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന വേലിയേറ്റവും ഉച്ചക്ക് 12.37 നും പുലർച്ചെ 12.08 നും താഴ്ന്ന വേലിയേറ്റവും ഉണ്ടാകും.അബൂദബി, ദുബൈ, ലിവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താപനില മിതമായി തുടരുമെന്നും പരമാവധി 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തുമെന്നും ഷാർജ, അജ്മാൻ, റാസൽ ഖൈമ, അൽ ഐൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 25-26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തുമെന്നും എൻ.സി.എം അറിയിച്ചു. ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ, റാസൽഖൈമ, അൽ റുവൈസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 13 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ അബു മൂസയിലും ഗ്രേറ്റർ, ലെസ്സർ തുൻബ് ദ്വീപുകളിലും ഏകദേശം 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈർപ്പം താരതമ്യേന കൂടുതലായിരിക്കും.
അബൂദബി, ദുബൈ, അജ്മാൻ, ഫുജൈറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരമാവധി അളവ് 80 ശതമാനം വരെ എത്തും. ഉൾനാടൻ, തീരദേശപ്രദേശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ ഈർപ്പം 25-35 ശതമാനം ആയി കുറയുമെന്നും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.
