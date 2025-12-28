Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 6:37 AM IST

    ഇ​ന്ന്​ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത

    ഇ​ന്ന്​ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത
    ദു​ബൈ: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ട​ക്ക്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) അ​റി​യി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ഇ​ട​ക്കി​ടെ മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും.

    സം​വ​ഹ​ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ പെ​യ്യാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. നേ​രി​യ​തും മി​ത​മാ​യ​തു​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രും.

    തെ​ക്ക്​ കി​ഴ​ക്ക്​ നി​ന്ന്​ തെ​ക്ക്​ പ​ടി​ഞ്ഞാ​ട്​ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റ്​ വീ​ശും. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റി​ന്‍റെ വേ​ഗ​ത മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ എ​ത്തു​മെ​ന്നും എ​ൻ.​സി.​എം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ക​ട​ൽ സ്ഥി​തി നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. വൈ​കു​ന്നേ​രം 5.44ന് ​ആ​ദ്യ ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ലി​യേ​റ്റ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 7.31ന് ​ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ലി​യേ​റ്റ​വും ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.37 നും ​പു​ല​ർ​ച്ചെ 12.08 നും ​താ​ഴ്ന്ന വേ​ലി​യേ​റ്റ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും.അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ, ലി​വ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല മി​ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും പ​ര​മാ​വ​ധി 27 ഡി​ഗ്രി ​സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്​ വ​രെ എ​ത്തു​മെ​ന്നും ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്മാ​ൻ, റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ, അ​ൽ ഐ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 25-26 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ​വ​രെ എ​ത്തു​മെ​ന്നും എ​ൻ.​സി.​എം അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, അ​ൽ റു​വൈ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് മു​ത​ൽ അ​ബു മൂ​സ​യി​ലും ഗ്രേ​റ്റ​ർ, ലെ​സ്സ​ർ തു​ൻ​ബ് ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലും ഏ​ക​ദേ​ശം 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ർ​പ്പം താ​ര​ത​മ്യേ​ന കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കും.

    അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ, അ​ജ്മാ​ൻ, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ള​വ് 80 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ എ​ത്തും. ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ, തീ​ര​ദേ​ശ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ ഈ​ർ​പ്പം 25-35 ശ​ത​മാ​നം ആ​യി കു​റ​യു​മെ​ന്നും പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

