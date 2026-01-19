തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴക്ക് സാധ്യത; താപനില കൂടുംtext_fields
ദുബൈ: രാജ്യത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച ചെറിയ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. തീരദേശ, വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കും.തെക്ക് കിഴക്ക് മുതൽ വടക്കുകിഴക്ക് ദിശകളിൽ മണിക്കൂറിൽ 10 മുതൽ 25 കി.മീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ 35 കി.മീറ്റർ വേഗതയിലും വരെ കാറ്റ് വീശും.
കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് താപനില ക്രമേണ വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ദുബൈയിലും ഷാർജയിലും പരമാവധി താപനില 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും അബൂദബിയിൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും എത്തുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. അബൂദബിയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ദുബൈയിലും ഷാർജയിലും യഥാക്രമം 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും 13 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരിക്കും.
