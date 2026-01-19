Begin typing your search above and press return to search.
    19 Jan 2026 9:04 AM IST
    19 Jan 2026 9:04 AM IST

    തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത; താ​പ​നി​ല കൂ​ടും

    തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത; താ​പ​നി​ല കൂ​ടും
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചെ​റി​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. തീ​ര​ദേ​ശ, വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും.തെ​ക്ക് കി​ഴ​ക്ക് മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് ദി​ശ​ക​ളി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 25 കി.​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ലും ചി​ല​പ്പോ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 35 കി.​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ലും വ​രെ കാ​റ്റ് വീ​ശും.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 24 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 25 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലും എ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 15 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ദു​ബൈ​യി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും യ​ഥാ​ക്ര​മം 16 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും 13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ആ​യി​രി​ക്കും.

