Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 9:17 AM IST

    രണ്ട്​ ദിവസം മഴക്ക് സാധ്യത

    രണ്ട്​ ദിവസം മഴക്ക് സാധ്യത
    ദു​ബൈ: അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​യോ​ട്​ കൂ​ടി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) അ​റി​യി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ കി​ഴ​ക്ക്, വ​ട​ക്ക് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ല ഉ​ൾ​നാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ഴ വ്യാ​പി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം സം​വ​ഹ​ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടും. വ്യ​ത്യ​സ്ത തീ​വ്ര​ത​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ക. തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​പ​രി​ത​ല ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​​ വീ​ണ്ടും വേ​ന​ൽ​മ​ഴ​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ നി​ന്നും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ നി​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക്​ ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള വാ​യു നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ൻ.​സി.​എം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രും. കൂ​ടാ​തെ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം മൂ​ലം ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​വ​ഹ​ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും മ​ഴ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും എ​ൻ.​സി.​എം അ​റി​യി​ച്ചു. തെ​ക്ക്​​-​കി​ഴ​ക്ക് മു​ത​ൽ​ വ​ട​ക്ക്​​-​കി​ഴ​ക്ക്​ വ​രെ മി​ത​മാ​യ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റ്റ്​ വീ​ശും. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും അ​ത്​ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​സി.​എം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:RainUAE NewsWeather Updatesgulf news malayalam
