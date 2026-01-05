വീണ്ടും മഴക്ക് സാധ്യത; തണുപ്പേറുംtext_fields
ദുബൈ: രാജ്യത്തെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച ശക്തമല്ലാത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. മൊത്തത്തിൽ ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്നും അതേസമയം ചില കിഴക്കൻ, വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുമെന്നുമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ താപനില കുറയുമെന്നും അതോടെ തണുപ്പ് കൂടുമെന്നും നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. അബൂദബിയിലും ദുബൈയിലും കുറഞ്ഞത് 19 ഡിഗ്രിവരെയാണ് താപനില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ചില ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും പടിഞ്ഞാറൻ തീരദേശപ്രദേശങ്ങളിലും രാത്രിയിലും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയും ഈർപ്പം ഉയരും. അതോടൊപ്പം മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട്. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മുതൽ വടക്കുകിഴക്ക് വരെ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 40 കി.മീറ്റർ വേഗതയിൽ വരെ ഇത് എത്താം. അറേബ്യൻ ഗൾഫിൽ കടൽ ചിലപ്പോൾ പ്രക്ഷുബ്ധമോ മിതമായതോ ആയിരിക്കും.
തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ജനുവരി എട്ട് വരെ രാജ്യവ്യാപകമായി അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ അതോറിറ്റി താമസക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
പൊടി നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ മുതൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ ആകാശം വരെ കാലാവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ചില സമയങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞോ നേരിയ മൂടൽമഞ്ഞോ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഇടക്കിടെ നേരിയ മഴക്കുള്ള സാധ്യതയുമാണുള്ളത്.
