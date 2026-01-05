Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവീ​ണ്ടും മ​ഴ​ക്ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 6:31 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 6:31 AM IST

    വീ​ണ്ടും മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത; ത​ണു​പ്പേ​റും

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​നു​വ​രി എ​ട്ട്​ വ​രെ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്ന്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം
    വീ​ണ്ടും മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത; ത​ണു​പ്പേ​റും
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ശ​ക്​​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം. മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തേ​സ​മ​യം ചി​ല കി​ഴ​ക്ക​ൻ, വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ഴ്ന്ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​മെ​ന്നും അ​തോ​ടെ ത​ണു​പ്പ്​ കൂ​ടു​മെ​ന്നും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും ദു​ബൈ​യി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 19 ഡി​ഗ്രി​വ​രെ​യാ​ണ്​ താ​പ​നി​ല പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചി​ല ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ തീ​ര​ദേ​ശ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ത്രി​യി​ലും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യും ഈ​ർ​പ്പം ഉ​യ​രും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ട്. വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് വ​രെ കാ​റ്റി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 40 കി.​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വ​രെ ഇ​ത്​ എ​ത്താം. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ൽ ക​ട​ൽ ചി​ല​പ്പോ​ൾ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി​രി​ക്കും.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി എ​ട്ട് വ​രെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​തോ​റി​റ്റി താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പൊ​ടി നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ത​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ ആ​കാ​ശം വ​രെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​കും. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞോ നേ​രി​യ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞോ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ഇ​ട​ക്കി​ടെ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RaingulfnewsUAECold weather
    News Summary - Chance of rain again; cold weather expected
    Similar News
    Next Story
    X