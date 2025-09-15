Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 6:26 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 6:26 AM IST

    സി.എച്ച് രാഷ്ട്ര സേവാ പുരസ്കാരം ബ്രോഷർ പ്രകാശനം

    സി.എച്ച് രാഷ്ട്ര സേവാ പുരസ്കാരം ബ്രോഷർ പ്രകാശനം
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​രം 2025ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്​​യു​ദ്ദീ​ൻ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചെ​രി​പ്പേ​രി, തെ​ക്ക​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ ഹാ​ജി, വി.​കെ.​കെ. റി​യാ​സ്, മ​ജീ​ദ് കു​യോ​ടി, എ.​പി. റാ​ഫി, ന​ബീ​ൽ നാ​ര​ങ്ങോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

