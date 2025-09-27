Begin typing your search above and press return to search.
    27 Sept 2025 7:07 AM IST
    27 Sept 2025 7:07 AM IST

    സി.​എ​ച്ച് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്​​ഘാ​ട​നം

    സി.​എ​ച്ച് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്​​ഘാ​ട​നം
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റും സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും പി.​എ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി ന​ഗ​റി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ ന​ട​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് ബ്രോ​ഷ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്‌​ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചെ​രി​പ്പേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സീ​ൽ കാ​യ​ണ്ണ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സ​മീ​ർ മ​ഹ്മൂ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

