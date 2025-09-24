Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:16 AM IST

    സി.എച്ച്​ കലാ, സാഹിത്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നേതാവ്​ -സി.കെ. സുബൈർ

    സി.എച്ച്​ കലാ, സാഹിത്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നേതാവ്​ -സി.കെ. സുബൈർ
    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗ​ധാ​ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ സു​ബൈ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് എ​ല്ലാ ത​ര​ത്തി​ലും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി.​എ​ച്ച്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ​യെ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ സു​ബൈ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗ​ധാ​ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ഗ​ധാ​ര ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ജീ​ബ് ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ഡ്വ. ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യ ജ​മാ​ൽ ബു​ഹാ​രി, ഒ.​പി ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ഷ​രീ​ഫ് ജ​ബ​ൽ ജൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​റി​ജ് ചീ​ക്കി​ലോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ശം​സു മാ​ത്തോ​ട്ടം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27നാ​ണ് ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
