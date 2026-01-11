Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ റീ​ജ്യ​നി​ല്‍ സെ​ന്റ​ർ തു​റ​ന്നു

    ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും
    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ റീ​ജ്യ​നി​ല്‍ സെ​ന്റ​ർ തു​റ​ന്നു
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ റീ​ജ്യ​നി​ല്‍ കോ ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് ഫോ​ളോ അ​പ് സെ​ന്റ​ര്‍ തു​റ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മ​ര്‍ജ​ന്‍സി ക്രൈ​സി​സ്​ ആ​ന്‍ഡ് ഡി​സാ​സ്റ്റ​ര്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ര്‍ (എ.​ഡി.​സി.​എം.​സി). വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യു​ള്ള എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഫീ​ല്‍ഡ് സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം തു​റ​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ റീ​ജ്യ​നി​ല്‍ തു​റ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് റ​സ്‌​പോ​ണ്‍സ് ആ​ന്‍ഡി റി​ക്ക​വ​റി സെ​ക്ട​ര്‍ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹം​റെ​യി​ന്‍ അ​ല്‍ ദാ​ഹി​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​പു​ല​വും സം​യോ​ജി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​ബൂ​ദ​ബി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. നേ​ര​ത്തേ അ​ല്‍ഐ​ന്‍ റീ​ജ്യ​നി​ലും എ.​ഡി.​സി.​എം.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് ഫോ​ളോ​അ​പ് സെ​ന്റ​ര്‍ തു​റ​ന്നി​രു​ന്നു.

