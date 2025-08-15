Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 9:26 AM IST

    ഇന്ത്യക്ക്​ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേർന്ന്​ ​പ്രമുഖർ

    ഇ​ന്ത്യ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് മാ​ത്ര​മ​ല്ല പി​ന്നി​ടു​ന്ന​ത്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്ത് അ​തു​ല്യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച ഏ​റെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​പ​ര​മാ​ണ്. ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​രം​ഭ​ക​നാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നാ​ലു ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും ഈ ​ദി​നം ഏ​റെ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി തോ​ന്നു​ന്നു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​വ​രു​ടെ ബ​ലി​ദാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ​വ​രെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടി​യു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം. ന​മ്മു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ധൈ​ര്യം, സ​മാ​ധാ​നം, വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​ള​ള സ​മ​യം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.കേ​ര​ളം മു​ത​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് വ​രെ, ന​മ്മു​ടെ ഭൂ​ത​കാ​ലം മു​ത​ൽ ഭാ​വി വ​രെ, ന​മ്മെ ഇ​വി​ടെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​വ​രെ​യും ന​മ്മെ മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ഴി ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ദി​ന​മാ​യി ഇ​ത് തു​ട​ര​ട്ടെ എ​ന്ന്​ ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സം​ക​ൾ. ജ​യ്​​ഹി​ന്ദ്​

    ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ, സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ

    ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ 78ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ വേ​ള​യി​ൽ, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു. ന​മു​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വി​ല​പ്പെ​ട്ട സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യി ജീ​വ​ന​ർ​പ്പി​ച്ച ധീ​ര സൈ​നി​ക​രെ​യും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും സ്മ​രി​ക്കു​ക​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. അ​വ​രു​ടെ ത്യാ​ഗ​വും നി​സ്വാ​ർ​ഥ​ത​യും അ​ഗാ​ധ ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​വു​മാ​ണ് ഇ​ന്നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​ത്ത​ന്ന​ത്. അ​ത് എ​ക്കാ​ല​വും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാം. ‘ഒ​രൊ​റ്റ ഇ​ന്ത്യ ഒ​രൊ​റ്റ ജ​ന​ത’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച്, ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ത്മാ​വും ഉ​ജ്ജ്വ​ല ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും കൈ​വി​ടാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാം.ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​വി കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ള്ള​താ​ക​ട്ടെ എ​ന്നാ​ഗ്ര​ഹ​ത്തോ​ടെ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി പ​ങ്കു​ചേ​രാം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കാം. ജ​യ് ഹി​ന്ദ്!

    ഡോ. ​ഷ​രീ​ഫ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, എ.​ബി.​സി കാ​ർ​ഗോ ഗ്രൂ​പ്​ ഓ​ഫ്​ ക​മ്പ​നീ​സ്​

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, ആ​ഗോ​ള സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ​യാ​ണ് നാം ​ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ശ​ബ്ദം ഇ​ന്ന് എ​ന്ന​ത്തേ​ക്കാ​ളും ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു. ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റം തു​ട​രു​ക​യും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം.

    ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്​​സ്​

    79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ യാ​ത്ര ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും വി​ള​ക്കു​മാ​ട​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യെ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ പ്ര​തി​ജ്ഞ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദി​വ​സ​മാ​ണി​ത്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​ർ​പ്പ​ണ ബോ​ധ​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ തൊ​ട്ടു​ള്ള​ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഡോ. ​ജോ​യ്​ ആ​ലു​ക്കാ​സ്​, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ആ​ലു​ക്കാ​സ്​ ​ഗ്രൂ​പ്​

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും കൊ​ണ്ട്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ കൊ​ണ്ടും പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കൊ​ണ്ടും നേ​തൃ​മി​ക​വ് കൊ​ണ്ടും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ​യാ​ണ്​ ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ, ന​മു​ക്ക്​ ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​​ത്തോ​ടെ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ മു​ന്നേ​റാം. ന​മ്മു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും വ​രും ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്ന ശോ​ഭ​ന​മാ​യ ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ശം​സ​ക​ൾ.

    കെ.​പി. അ​ബ്​​ദു​സ​ലാം, വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ്​

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത്​ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ന​മു​ക്ക്​ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കാം. നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യി പോ​രാ​ടു​ക​യും മ​ര​ണം വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. അ​വ​രു​ടെ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട ദി​വ​സ​മാ​ണി​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ങ്കി​ലും ഇ​നി​യും ഒ​രു​പാ​ട് ജോ​ലി​ക​ള്‍ ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​മാ​ണ്, എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്കും തു​ല്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ന് രാ​ജ്യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്, അ​താ​യ​ത് മ​ത​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ വി​വേ​ച​നം പാ​ടി​ല്ല. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​തി​ന്‍റെ പൂ​ര്‍ണാ​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​മാ​യും സ​ദാ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യും ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു ച​ലി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ശ​രി​യാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​കൂ. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു.

    കെ. ​സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ, സ​ഫാ​രി

