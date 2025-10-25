Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:13 AM IST

    ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കും

    ഖാ​ദ​ർ തെ​രു​വ​ത്തി​നും ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​നും യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര​ക്കും അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കും
    ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കും
    ഖാ​ദ​ർ തെ​രു​വ​ത്ത്​, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ, യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര

    ദു​​ബൈ: ‘ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് പ്ര​വാ​സി മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025’ വേ​ദി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ മൂ​ന്ന് വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദു​ബൈ അ​ൽ ഖി​സൈ​സി​ലെ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖാ​ദ​ർ തെ​രു​വ​ത്തി​ന്​ ‘ലെ​ഗ​സി ലെ​ജ​ൻ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡും’ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ന്​ ‘യൂ​നി​റ്റി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​വാ​ർ​ഡും’ യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര​ക്ക്​ ‘ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി ക്രൗ​ൺ അ​വാ​ർ​ഡു’​മാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച 12 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ 15,000ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഹാ​ർ​മ​ണി, ഫു​ഡ് സ്ട്രീ​റ്റ്, പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ക​ൺ​സേ​ർ​ട്ട്, കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ ത​ന​ത് സം​സ്കാ​രം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന നാ​ട​ൻ ക​ല​ക​ൾ, അ​വാ​ർ​ഡ് നൈ​റ്റ്, അ​റ​ബ് ഫ്യൂ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, മാ​ജി​ക്ക​ൽ മൊ​മെ​ന്റ്സ്, ചി​രി​യും ചി​ന്ത​യും സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​ന്ന ഗെ​യിം​സ് അ​റീ​ന, മെ​ഹ​ന്തി ഡി​സൈ​ൻ മ​ത്സ​രം, കി​ച്ച​ൺ ക്വീ​ൻ മ​ത്സ​രം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ്രൈ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, ഹ​നീ​ഫ്‌ ടി.​ആ​ർ, ഡോ. ​ഇ​സ്മ​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, ഹം​സ്‌ തൊ​ട്ടി, അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, പി.​ഡി നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​പി അ​ബ്ബാ​സ്‌, റ​ഫീ​ഖ്‌ പ​ട​ന്ന, സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല, ബ​ഷീ​ർ പാ​റ​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ​റ​ഫ്‌ ബാ​യാ​ർ, ആ​സി​ഫ്‌ ഹൊ​സ​ങ്ക​ടി, റ​ഫീ​ഖ്‌ പ​ട​ന്ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsCelebritiesgulf news malayalam
    News Summary - Celebrities will be honored at the Hala Kasrod Festival
