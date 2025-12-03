Begin typing your search above and press return to search.
    ഇസ്‌ലാഹി സെന്‍ററുകളില്‍ ആഘോഷം

    ഇസ്‌ലാഹി സെന്‍ററുകളില്‍ ആഘോഷം
    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​റിൽ നടന്ന യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്രി​യ പോ​റ്റു​നാ​ടി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ത്യാ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കു​ചേ​ര്‍ന്ന് യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​റും.

    അ​ല്‍ഖൂ​സ് അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ത​ല ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ന്‍ (മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍, അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​ര്‍, റീ​ജെ​ന്‍സി ഗ്രൂ​പ്പ്‌) മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മോ​ങ്ങം, ഹു​സൈ​ന്‍ ക​ക്കാ​ട്, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പാ​റ​ക്ക​ട​വ്, അ​ബ്ദു​ല്‍ വാ​ഹി​ദ് മ​യ്യേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു.

    അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ സ്കൂ​ള്‍ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​സ്സ​മീ​ഹ് ആ​ലു​വ, സ​ക​രി​യ്യ അ​ൽ​മ​നാ​ർ, നി​യാ​സ് മോ​ങ്ങം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ദേ​ര അ​ല്‍ബ​റാ​ഹ മ​നാ​ർ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ര്‍ പ​ട​ന്ന, പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ൽ കാ​സിം വ​ലി​യോ​റ, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ വീ​രാ​ന്‍കു​ട്ടി, മ​ദ്റ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര, കോ-​ഓ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഇ​സ്ഹാ​ഖ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഖി​സൈ​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സി.​പി. മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ന്‍ മ​ദ​നി കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ര്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. പി.​പി.​സി. ഇ​ല്യാ​സ് മു​ക്കം, കെ.​എം. കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ പ​റ​പ്പൂ​ര്‍, ന​സീം അ​ക്ത​ര്‍ ഉ​മ​രി, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മ​ദ​നി, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് സ​ല​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​ര്‍ച്ച്പാ​സ്റ്റ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഇ​മാ​റാ​ത്തി പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ധാ​രാ​ളം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:newscelebrationislamic centergulf
