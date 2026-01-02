Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    വ​ർ​ണ​മ​ഴ​യാ​യി പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സു​ര​ക്ഷ​യും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    വ​ർ​ണ​മ​ഴ​യാ​യി പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    ദു​ബൈ ഫ്രെ​യി​മി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്ത്​ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി

    മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഹ​ത്ത​യി​ലെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്​ ദൃ​ശ്യം

    ദു​ബൈ: മ​ന​സ്സും ശ​രീ​ര​വും ത​ണു​ത്ത രാ​വി​ൽ ന​വ​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം കെ​ങ്കേ​മ​മാ​ക്കി യു.​എ.​ഇ നി​വാ​സി​ക​ൾ.

    വ​ർ​ണ​മ​ഴ തീ​ർ​ത്ത ക​രി​മ​രു​ന്ന്​ പ്ര​േ​യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​ഹ്ലാ​ദ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ജ​ന​സാ​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​ത്. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഹ​ത്ത വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​രാ​വു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ദു​ബൈ സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ദു​ബൈ ഇ​വ​ന്റ്സ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി, 2026 ലെ ​പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ദു​ബൈ ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​യി​ലെ പു​തു​വ​ത്സ​ര രാ​വി​ലെ

    ക​രി​മ​രു​ന്ന്​ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം

    55 സ​ർ​ക്കാ​ർ, അ​ർ​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​വ​ന്റ്സ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഘോ​ഷ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ 48 വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 40 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ബു​ർ​ജ് ഖ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്, ബാ​ബ് അ​ൽ ശം​സ് ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് റി​സോ​ർ​ട്ട്, അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​സ് ദി ​റോ​യ​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ, അ​ൽ മ​ർ​മൂം ഒ​യാ​സി​സ്, എ​ക്സ്പോ സി​റ്റി, ദു​ബൈ ഫ്രെ​യിം, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ല​ബ്, ദു​ബൈ പാ​ർ​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സോ​ർ​ട്ട്സ്, ഹ​ത്ത തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പു​തു​വ​ൽ​സ​ര​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ്ഥി​രം സ​മി​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, ഇ​വ​ന്റ്സ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് കാ​ണാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, വ്യൂ​വി​ങ് സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച നി​യു​ക്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ 9,884 പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ​യും 1,625 പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങു​ക​ളെ​യു​മാ​ണ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ 53 മ​റൈ​ൻ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, റെ​സ്ക്യൂ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, 36 സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, 34 മൗ​ണ്ട​ഡ് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ബു​ർ​ജ് ഖ​ലീ​ഫ​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ല​ന​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക ഗ​താ​ഗ​ത​വും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളോ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ ആ​ഘോ​ഷ​ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്​ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. 14,000ത്തി​ല​ധി​കം ടാ​ക്സി​ക​ൾ, 18,000ത്തി​ല​ധി​കം ലി​മോ​സി​നു​ക​ൾ, ആ​ഡം​ബ​ര ഗ​താ​ഗ​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, 1,300ല​ധി​കം ബ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മ​റ്റ് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി.

    ദു​ബൈ മെ​ട്രോ റെ​ഡ്, ഗ്രീ​ൻ ലൈ​നു​ക​ളി​ലും ദു​ബൈ ട്രാ​മി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം സ​ർ​വി​സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ൽ പൊ​തു ബീ​ച്ചു​ക​ൾ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

