    U.A.E
    date_range 21 Dec 2025 7:14 AM IST
    date_range 21 Dec 2025 7:14 AM IST

    എം.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ സി.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം

    എം.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ സി.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം
    എം.​എ​സ്.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​യ്യാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ജി​ൽ ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ്, പി.​എ​സ്​ നി​സ്‌​താ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പു​ര​സ്കാ​രം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​ഡി.​എ) ഈ ​വ​ർ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മി​ക​ച്ച സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് (എം.​എ​സ്.​എ​സ്) ല​ഭി​ച്ചു.

    സി.​ഡി.​എ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 200ല​ധി​കം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യെ ഈ ​അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. എം.​എ​സ്.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​യ്യാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ജി​ൽ ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ്, പി.​എ​സ്​ നി​സ്‌​താ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ദു​ബൈ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹെ​സ്സ ബി​ൻ​ത്​ ഇ​സ്സ ബൂ​ഹു​മൈ​ദ്, സ​ഈ​ദ്​ അ​ൽ താ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്നു പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തും വ​നി​ത, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി, യു​വ​ജ​ന ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്ത് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ദു​ബൈ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് എം.​എ​സ്.​എ​സി​നെ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

