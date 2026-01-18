Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 6:25 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 6:25 AM IST

    വു​ഷു, താ​യ്‌​ചി ആ​ൻ​ഡ്​ കി​ഗോ​ങ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്​ സി.​ഡി.​എ അം​ഗീ​കാ​രം

    വു​ഷു, താ​യ്‌​ചി ആ​ൻ​ഡ്​ കി​ഗോ​ങ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്​ സി.​ഡി.​എ അം​ഗീ​കാ​രം
    വു​ഷു, താ​യ്‌​ചി ആ​ൻ​ഡ്​ കി​ഗോ​ങ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്​ സി.​ഡി.​എ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തു​മാ​യി

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ വു​ഷു, താ​യ്​​ചി, കി​ഗോ​ങ്​ കാ​യി​ക​ശാ​ഖ​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ വു​ഷു, താ​യ്​​ചി ആ​ൻ​ഡ്​ കി​ഗോ​ങ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്​ ദു​ബൈ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി(​സി.​ഡി.​എ)​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​രം. ഇ​തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ചൈ​നീ​സ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക നേ​ട്ട​മാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വു​ഷു, താ​യ്​​ചി, കി​ഗോ​ങ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളാ​യ ത​ൻ​വീ​ർ റ​യ്യാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ഷാ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലും സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഘ​ട​ന സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​രു​വ​രും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​സ്റ്റ​ർ ജോ​ൺ ഡു​വാ​ൽ ഡി ​ഡാം​പി​യ​റി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യ​ത്.

    സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, പൊ​തു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വു​ഷു, താ​യ്​​ചി, കി​ഗോ​ങ്​ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ആ​ളു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന​ത്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​സ്മ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നാ​വി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​വു​ള്ള കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക, പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ​യും കോ​ച്ചു​മാ​രു​ടെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, വ​നി​ത​ക​ൾ, യു​വാ​ക്ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

