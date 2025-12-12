Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 6:33 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 6:34 AM IST

    സി.​സി.​എ.​ടി കോ​ഴ്​​സ്​; ജി.​എം.​യു​വി​ൽ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി

    ജി.​എം.​യു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​സി.​എ.​ടി എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ലെ​വ​ൽ കോ​ഴ്​​സി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: അ​ജ്മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഗ​ൾ​ഫ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​റു​ദി​വ​സ​ത്തെ സി.​സി.​എ.​ടി എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ലെ​വ​ൽ കോ​ഴ്​​സി​ൽ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ന​ഴ്​​സു​മാ​ർ, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​വാ​ക്വേ​ഷ​ൻ, എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്, ആ​ഗോ​ള ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റീ​പാ​ട്രീ​യേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ വ്യോ​മ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലു​മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​നം. അ​ടു​ത്ത ബാ​ച്ച്​ ജൂ​ണി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു.​കെ​യി​ലെ സി.​സി.​എ.​ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച കോ​ഴ്​​സി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​ഫ. ഡോ. ​ടെ​റി മാ​ർ​ട്ടി​നാ​യി​രു​ന്നു. ജി.​എം.​യു​വി​ന്‍റെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സി​മു​ലേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന കോ​ഴ്​​സി​ൽ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ, വ​ട​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ കോ​ഴ്​​സി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കോ​ഴ്​​സ്​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ സി.​സി.​എ.​ഡി, ജി.​എം.​യു, വ്യ​വ​സാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - CCAT course; First batch released at GMU
