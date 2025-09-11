Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Sept 2025 8:15 PM IST
    date_range 11 Sept 2025 8:15 PM IST

    സി.ബി.എസ്​.ഇ അന്താരാഷ്ട്ര ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കും -കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

    -യു.എ.ഇയിൽ കൂടുതൽ സി.ബി.എസ്​.ഇ സ്കൂളുകൾ
    സി.ബി.എസ്​.ഇ അന്താരാഷ്ട്ര ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കും -കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
    കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ദുബൈയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട്​ സംസാരിക്കുന്നു

    ദുബൈ: ആഗോളതലത്തിൽ സി.ബി.എസ്.ഇ സിലബസിന് വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വീകാര്യത കണക്കിലെടുത്ത്​ സി.ബി.എസ്.ഇക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഉടൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന്​ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ. ​ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനത്തിലാണ്​ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്​​.

    യു.എ.ഇയിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ സിലബസ് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ യു.എ.ഇ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ച നിലവാരമുള്ള കൂടുതൽ ഇന്ത്യ സ്കൂളുകൾ യു.എ.ഇയിൽ തുറക്കാനുള്ള സാധ്യത തേടണമെന്ന്​ സി.ബി.എസ്​.ഇ ബോർഡിനോട്​ ആവശ്യപ്പെടും. ഇന്ത്യൻ വംശജരായ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളെയും ആപാറിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ചോദ്യത്തിന്​ മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സി.ബി.എസ്​.ഇ വിദ്യാർഥികൾക്കും ആപാർ നിർബന്ധമാണ്​. എന്നാൽ, യു.എ.ഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സി.ബി.എസ്​.ഇ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടി​ ആപാർ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിൽ വലിയ ആശങ്ക നിലനിന്നിരുന്നു. ആപാർ രജിസ്​ട്രേഷന്​ ആധാർ നമ്പർ വേണമെന്നതാണ് വിദ്യാർഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളേയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയത്​.

    കാരണം വിദേശത്ത്​ പഠിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം സി.ബി.എസ്​.ഇ വിദ്യാർഥികൾക്കും ആധാർ കാർഡില്ല. വിഷയം വാർത്തയായതോടെ വിദേശത്ത്​ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ ആപാർ രജിസ്​ട്രേഷൻ നിർബന്ധമില്ലെന്ന്​ ബോർഡ്​ വ്യക്തത വരുത്തുകയായിരുന്നു.

