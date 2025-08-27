Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Aug 2025 7:19 AM IST
    date_range 27 Aug 2025 7:19 AM IST

    ആ​പാ​റി​ന് ആ​ധാ​ർ; ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    വി​ദേ​ശി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം, വ്യ​ക്ത​ത ന​ൽ​കാ​തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    ആ​പാ​റി​ന് ആ​ധാ​ർ; ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    ആ​പാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ

    ദു​ബൈ: ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​രീ​ക്ഷ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ഗ​ൾ​ഫി​ലെ പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യാ​യ ആ​പാ​ർ (ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റ​ഡ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ര​ജി​സ്​​ട്രി) ന​മ്പ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പേ​ർ​ക്കും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡി​ല്ല. ഗ​ൾ​ഫി​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്തു​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ 12 ഡി​ജി​റ്റു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത ആ​പാ​ർ ന​മ്പ​റാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ആ​ധാ​ർ ന​മ്പ​ർ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക രേ​ഖ​ക​ളും, ക​ലാ​കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളും ഏ​കീ​കൃ​ത ന​മ്പ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ആ​പാ​ർ. ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​പാ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക.

    ആ​പാ​റി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പേ​ര്, വി​ലാ​സം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത വി​ദേ​ശി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും എ​ന്തു ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വു​മാ​യി വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ദു​ബൈ​യി​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​

    ഇ മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഉ​ത്ത​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​ല്ലാ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത​മാ​യി ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യെ​ന്ന​നി​ല​യി​ലാ​ണ്​​ ആ​പാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഡി​ജി ലോ​ക്ക​റു​മാ​യി ഇ​തി​നെ​ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ രേ​ഖ​ക​ളും ഒ​റ്റ ക്ലി​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വും. ‘ഒ​രു രാ​ജ്യം, ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഐ​ഡി’ സം​രം​ഭ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ 10ാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ലു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​പാ​ർ ന​മ്പ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രും. ഇ​തി​ന് ആ​ദ്യം ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് വേ​ണം. ഗ​ൾ​ഫി​ലി​രു​ന്ന് ആ​ധാ​റി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ല. പ​രീ​ക്ഷ​ക്കു മു​മ്പ് ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം.

