Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightരേഖകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 April 2026 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 8:06 AM IST

    രേഖകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത വേണം -ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ദുബൈ: വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ഔദ്യോഗിക ഡോക്യുമെന്റുകളും അതീവ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ദുബൈ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ മുന്നറിയിപ്പ്. രേഖകൾ നിശ്ചിത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എയുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അനധികൃതമായി പങ്കിടുന്നത് ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാമെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകളും ഫോൺ കോളുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GDRFACaution
    Next Story
    X