    date_range 5 April 2026 8:58 AM IST
    date_range 5 April 2026 8:58 AM IST

    ദുബൈയിൽ കുർബാനകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി കത്തോലിക്ക പള്ളികൾ

    നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിലാണ്​ നടപടി
    ദുബൈ: നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ദുബൈയിലെ കത്തോലിക്ക പള്ളികൾ എല്ലാ കുർബാനകളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി അറിയിച്ചു.

    ഊദ്​ മേത്തയിലെ സെന്‍റ്​ മേരീസ്​ കത്തോലിക്ക ചർച്ച്​, ജബൽ അലിയിലെ സെന്‍റ്​ ഫ്രാൻസിസ്​ ഓഫ്​ അസീസി കത്തോലിക്ക ചർച്ച എന്നിവയാണ്​ ഏപ്രിൽ മൂന്നു മുതൽ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത്​ വരെ എല്ലാ കുർബാനകളും മറ്റ്​ നടപടികളും താൽകാലികമായി നിർത്തിവെച്ചത്​. സുരക്ഷയും കമ്യൂണിറ്റി ക്ഷേമവും മുൻനിർത്തി വിശ്വാസികൾ പള്ളിയിലേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന്​ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന്​ ചർച്ച്​ അധികാരികൾ അഭ്യർഥിച്ചു.

    സർക്കാർ നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യാഴാഴ്ച​ വെബ്​സൈറ്റിലൂടെയാണ്​ സെന്‍റ്​ ഫ്രാൻസിസ്​ അസീസി ചർച്ച്​ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്​. പള്ളി അടച്ചിടുകയാണെന്നും തത്സമയ സംപ്രേഷണവും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമ അകൗണ്ടിലൂടെ സെന്‍റ്​ മേരീസ്​ ചർച്ചും സമാനമായ അറിയിപ്പു പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

    എങ്കിലും ദു:ഖ വെള്ളി ശുശ്രൂകൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം, അബൂദബി, ഷാർജ, റാസൽഖൈമ, ഫുജൈറ, ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ പള്ളികൾ ഇതുസംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പു​കളൊന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. യു.എ.ഇ, ഒമാൻ, യെമൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കത്തോലിക്ക ചർച്ചുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവോസ (അപ്പോസ്തലിക്​ വികാരിയേറ്റ്​ ഓഫ്​ സതേൺ അറേബ്യ) വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കിയിട്ടില്ല.

    TAGS: Catholic Church, gulf, UAE, dubai.
    News Summary - Catholic churches in Dubai temporarily suspend Masses
