Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    29 Nov 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    29 Nov 2025 6:57 AM IST

    കാതോലിക്ക ബാവക്ക് സ്വീകരണം നൽകി

    കാതോലിക്ക ബാവക്ക് സ്വീകരണം നൽകി
    കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ സോ​ണ​ൽ യൂ​ത്ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ (എ​സ്.​ഒ.​സി.​വൈ.​എ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 10 ദി​വ​സ​ത്തെ യു.​എ.​ഇ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ മ​ല​ങ്ക​ര യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക​യും മെ​ത്രാ​പോ​ലീ​ത്ത​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​യു​മാ​യ ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബാ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ സോ​ണ​ൽ യൂ​ത്ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ (എ​സ്.​ഒ.​സി.​വൈ.​എ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി സാ​യി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    യു.​എ.​ഇ പാ​ത്രി​യാ​ർ​ക്ക​ൽ വി​കാ​റും, യൂ​ത്ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് മോ​ർ യൗ​സേ​ബി​യോ​സ് മെ​ത്രാ​പോ​ലീ​ത്ത, യൂ​ത്ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​വ. ബേ​സി​ൽ ന​റു​ക്കി​യി​ൽ, യൂ​ത്ത് സോ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​റി​ൻ കെ ​എ​ൽ​ദോ, ട്ര​സ്റ്റി ബേ​സി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, യൂ​ത്ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
