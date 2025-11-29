കാതോലിക്ക ബാവക്ക് സ്വീകരണം നൽകി

കാതോലിക്ക ബാവക്ക് സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
അബൂദബി: 10 ദിവസത്തെ യു.എ.ഇ സന്ദർശനത്തിനായി അബൂദബിയിൽ എത്തിയ മലങ്കര യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കയും മെത്രാപോലീത്തൻ ട്രസ്റ്റിയുമായ ആബൂൻ മോർ ബാസേലിയോസ് ജോസഫ് ബാവക്ക് യു.എ.ഇ സോണൽ യൂത്ത് അസോസിയേഷന്റെ (എസ്.ഒ.സി.വൈ.എ) നേതൃത്വത്തിൽ അബൂദബി സായിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി.
യു.എ.ഇ പാത്രിയാർക്കൽ വികാറും, യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ കുര്യാക്കോസ് മോർ യൗസേബിയോസ് മെത്രാപോലീത്ത, യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റവ. ബേസിൽ നറുക്കിയിൽ, യൂത്ത് സോണൽ സെക്രട്ടറി ഷെറിൻ കെ എൽദോ, ട്രസ്റ്റി ബേസിൽ വർഗീസ്, മറ്റു ഭാരവാഹികൾ, യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വരവേൽപ്പ് ഒരുക്കിയത്.
