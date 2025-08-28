Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Aug 2025 6:54 AM IST
    28 Aug 2025 6:54 AM IST

    ‘കാ​ഷ്‌​ലെ​സ് ദു​ബൈ’ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ധ​ന​വ​കു​പ്പും ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​ക്കു​ക​ എ​ന്ന​താ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം
    GDRF and the Treasury signed a memorandum
    ‘കാ​ഷ്‌​ലെ​സ് ദു​ബൈ’ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ധ​ന​വ​കു​പ്പും ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​നെ ആ​ഗോ​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ) ഉം ​ദു​ബൈ ഫി​നാ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പും ‘കാ​ഷ്‌​ലെ​സ് ദു​ബൈ’​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​ക്കു​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​മെ​ന്റ് ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലാ​ണ്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ‘കാ​ഷ്‌​ലെ​സ് ദു​ബൈ’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ 90ശ​ത​മാ​നം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും, 2026 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്രാ​പ്തി 100 ശ​ത​മാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ദു​ബൈ ഫി​നാ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ സാ​ലി​ഹ്, ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യു​മാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മ​ന്വ​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ഹ​ക​ര​ണം ‘മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന’ എ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​മെ​ന്റ് രീ​തി​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് നൂ​ത​ന​ത​യി​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള ദു​ബൈ​യു​ടെ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണെ​ന്നും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘കാ​ഷ്‌​ലെ​സ് ദു​ബൈ’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം എ​ട്ട് ബി​ല്യ​ൺ ദി​ർ​ഹം വ​രെ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    X